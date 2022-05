Organist Theo van Dijk (1940-2022) bleef de Burgwalkerk altijd trouw

De liefde voor orgelspel en muziek had Theo van Dijk niet van een vreemde. Zijn vader was koordirigent en organist van de Burgwalkerk. Als kind oefende, oefende en oefende de kleine Theo om het spel onder de knie te krijgen. Hij was nog maar elf toen zijn vader overleed. Op zijn vijftiende wilde hij graag het orgel bespelen van de gereformeerde kerk waarbij hij was opgegroeid, maar mocht dat niet. Hij deed ervaring op in de (roomse) Buitenkerk en Lutherse kerk en was een paar jaar later alsnog welkom in de Burgwalkerk, als vaste organist.