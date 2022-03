Oud-Kamper wethouder Remmelt de Boer gaat voor de vierde keer coalitiegesprekken voeren in Kampen

De ChristenUnie, de partij die met zes zetels opnieuw de grootste in Kampen is, ziet in De Boer opnieuw een geschikte informateur om de coalitiegesprekken te voeren. De Boer was tussen 2001 en 2006 wethouder in Kampen. Van 2007 tot 2011 was hij lid van de Eerste Kamer der Staten- Generaal.