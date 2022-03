‘Oud krot’ in Kampen wordt toch gemeentelijk monument: ‘De wethouder moet zich schamen’

Kampen komt horeca, marktonder­ne­mers en Bruine Vloot tegemoet en scheldt belasting van vorig jaar én dit jaar kwijt

Ondernemers in Kampen hoeven over vorig jaar en dit jaar geen belasting te betalen aan de gemeente. Voor een bedrag van in totaal 405.000 euro scheldt Kampen onder andere de terrasbelasting, marktgelden en het liggeld voor de Bruine Vloot kwijt.

7:37