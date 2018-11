Oud-wethouder gaat Evenementen Platform Kampen leiden

Oud-wethouder Marieke Spijkerman wordt per 1 december de nieuwe voorzitter van het Evenementen Platform Kampen (EPK). Ze volgt Coen van Mierlo op, die als secretaris verder gaat in het bestuur.

Spijkerman was in de vorige raadsperiode wethouder namens de VVD in Kampen. Na haar politieke carrière werkte zij als interim manager voor opdrachtgevers die te maken hebben met het opzetten of reorganiseren van afdelingen of organisaties.

Onlangs is een rapport uitgebracht over het functioneren van EPK. Daarin werd geconstateerd dat er meer rendement te halen valt uit evenementen in de stad. Dat wordt dan ook de belangrijkste opdracht voor de nieuwe voorzitter.

Steunpunt

EPK zou haar takenpakket moeten uitbreiden en een centrale rol moeten gaan vervullen als ‘steunpunt en expertisecentrum voor evenementenorganisatoren’ en de samenwerking actief moeten ondersteunen. Onder meer door collectieve inkoop, promotie en sponsoring op gang te helpen en door een meerjarenkalender voor grote evenementen op te zetten.

Ambitie