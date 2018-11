Oud-wethouder Spaan (SGP) verlaat gemeenteraad Kampen

Campings profiteer­den flink van warme zomer

11:57 Dankzij de warme zomer hebben campings in Nederland dit jaar goede zaken gedaan – en die in Gelderland en Flevoland al helemaal. In absolute aantallen waren de Gelderse campings veruit favoriet, in percentages boekten campings in Flevoland de op een na grootste groei. Alleen Groningen groeide harder, zo blijkt uit de jongste cijfers van het CBS.