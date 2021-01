Oude glashandel Kampen op instorten; erfgoedclubs boos over sloopplan

Al in de zomer van 2019 werd duidelijk dat het gebouw – een industrieel erfgoed, in eigendom van de gemeente – er slecht aan toe is. Het dak is er deels af, waardoor regenwater vrij spel heeft. Muren beginnen te scheuren, de constructie is aangetast. Met lapmiddelen had het gebouw nog hooguit twee jaar, stelden deskundigen anderhalf jaar geleden vast.