Oude sigarenfabriek in Kampen straks depot voor historische piano’s

Langdurig in bruikleen

Het gros van de collectie staat in Amsterdam, in Museum Geelvinck dat vanwege corona nu op slot zit. De rest staat opgeslagen in depots. Tot vorig jaar had de stichting die de collectie beheert nog een depot in Zutphen, sindsdien staan ze verspreid door het land. De eigenaar van de voormalige sigarenfabriek in Kampen, de familie Van der Sluis (grondlegger van de Olifant), wist van de zoektocht naar een nieuw depot, zo meldt de stichting op haar website en gaf het gebouw langdurig een bruikleen. ,,Een lichtpunt in barre tijden waarin culturele instellingen zoals musea extra worden getroffen. We zijn zeer verguld met dit gebaar.’’