Ouder echtpaar uit Kampen overvallen in eigen woning

Een ouder echtpaar uit Kampen is maandagavond in hun eigen woning aan de Nicolaasdijk overvallen. De politie houdt rekening met drie daders.

Na de overval zette de politie de straat af voor sporenonderzoek en werd er een ambulance opgeroepen. Er is nog onbekend of er iets is buitgemaakt. Politiewoordvoerder Frank Brouwer: ,,Het betreft een echtpaar op leeftijd. Zij zijn door de politie gehoord. Daaruit concluderen wij dat er drie daders zijn die hen voor half zeven hebben overvallen. Toen kregen wij de melding binnen.’’

Brouwer kon niet bevestigen of het gerucht klopt dat de vrouw was vastgebonden tijdens de overval. ,,Daarover doen wij geen mededelingen. Het onderzoek is in ieder geval in volle gang en wij hopen dat er getuigen zijn die ons kunnen verder helpen.’’

Heeten

Het gebeurt de laatste tijd vaker in deze regio dat ouderen het slachtoffer zijn van woningovervallen. Zo werden de broers Frans (73) en Hein (87) van Oldeniel uit Heeten op zaterdag 12 januari onder schot gehouden in hun eigen huis waarna overvallers 3.500 euro buitmaakten. De broers werden vervolgens opgesloten in hun slaapkamer, waar zij de volgende ochtend door hun zus uit werden bevrijd.

Eind december werd de 82-jarige Bettie de Graaf-Alsema in de meterkast van haar eigen woning in De Krim opgesloten tijdens een overval. Kort daarvoor werd ze door de daders getaserd.

Geweld

In Beekbergen werd kort daarvoor een 78-jarige vrouw thuis overvallen, waarbij ze gewond raakte en aan de Willem Barentzstraat in Zwolle werd een oudere bewoner slachtoffer van een brute woningoverval. Hij hield er hechtingen en een gebroken jukbeen aan over. Eind september werd een 99-jarige vrouw uit Wijhe in haar huis aan de Torenstraat overvallen.