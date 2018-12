Ouders in Kampen moeten eigen kind later aan het bier krijgen

Ouders krijgen een belangrijkere rol in het verminderen van alcoholgebruik onder jongeren. Het is een van de maatregelen die de gemeente Kampen neemt na een onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik. In vier jaar tijd wordt 50.000 euro extra uitgetrokken. Over twee jaar worden de eerste effecten onderzocht.

,,Het drinken van alcohol wordt als normaal afgedaan en de effecten worden onderschat", vindt burgemeester Bort Koelewijn. Jongeren in Kampen drinken gemiddeld meer alcohol dan hun leeftijdsgenoten in de rest van het land, terwijl het drugsgebruik minder is. Dat blijkt uit een rapport van onderzoeksbureau Mainline, dat de situatie in Kampen onder de loep nam. Als ouders het goed vinden dat hun kinderen onder de achttien jaar alcohol drinken, heeft professionele aandacht geen nut, concludeert Mainline.

Drankketen

Als belangrijk aandachtspunt worden de drankketen genoemd. In tientallen schuurtjes drinken jongeren, vaak onder de achttien, zonder toezicht alcohol. Kampen geeft al voorlichting aan keetjongeren over de gevolgen van alcoholgebruik, wil dit intensiever gaan doen en het toezicht verscherpen. Al wordt het handhaven van de leeftijdsgrens lastig, vermoedt Koelewijn. Die staan op privéterrein, zijn niet commercieel en vallen buiten de drank- en horecawet.

Mainline en Kampen verwachten dat jongeren op latere leeftijd en minder gaan drinken, als ouders dat stimuleren. De gemeente wil ouders hierbij helpen via voorlichtingsbijeenkomsten en het instellen van contactgroepen. Kampen hoopt met de ouders in contact te komen via keetjongeren, verenigingen en kerken.

Basisschool

Er wordt ook geld besteed aan voorlichting onder jongeren. Opvallend is dat Kampen al begint met kinderen in de laatste jaren van de basisschool. ,,Bij hen gaat het niet specifiek om preventie van alcohol- en drugsgebruik, maar om weerbaarheidstrainingen in het algemeen. Denk ook aan het leren omgaan met groepsdruk, pesten en gamen", aldus burgemeester Koelewijn. Op het voortgezet onderwijs wordt gerichter aandacht besteed aan voorlichting over de gevolgen van alcohol- en drugsgebruik.