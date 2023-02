OV-ambassadeurs beantwoorden in de Kampense Stadskazerne vragen over het openbaar vervoer

Eigenaar hotel langs N50 overvallen door boodschap Kampen over opvang asielzoe­kers: ‘Er is nog niks getekend’

Marck Heilygers, eigenaar van hotel Zalkerbroek langs de N50, is overvallen dat gemeente Kampen vanochtend al bekend maakte dat zijn hotel is gekozen als locatie voor crisisnoodopvang voor asielzoekers. ,,Zover ik weet is er nog niks getekend.’’