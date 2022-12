Meisje buiten westen geslagen op school Kampen: ‘Beschamend en hopelijk een les voor iedereen’

Een ruzie om een stoel, een meisje dat een tik uitdeelt en een jongen die haar vervolgens met een vuistslag knock-out slaat. Het is allemaal te zien op een filmpje, gisteren door een leerling gemaakt in de aula van de Pieter Zandt Scholengemeenschap in Kampen, dat rondgaat op internet. Andere leerlingen lachen wat schaapachtig, iemand die roept ‘Ja, dood!’ en niemand die het bewusteloze meisje te hulp schiet. ,,Beschamend allemaal”, zegt schoolbestuurder Johan van Putten.

30 november