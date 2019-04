Overijssel omzeilt vaarverbod en gooit Reevediep bij Kampen open

UpdateHet Reevediep bij Kampen is vanaf donderdag in zijn geheel bevaarbaar. Dus ook de laatste 150 meter van de bypass in de monding in het Drontermeer, waar de Raad van State een vaarverbod heeft opgelegd. Negeert de provincie Overijssel hiermee een rechterlijke uitspraak?

De bypass loopt door het leefgebied van de roerdomp en grote karekiet, twee beschermde vogels. Bij de aanleg van de hoogwatergeul is hiermee onvoldoende rekening gehouden. De Raad van State oordeelde dat hun natuurlijke habitat onvoldoende is beschermd tegen de 12.000 bootjes die jaarlijks in Het Reevediep worden verwacht. Vandaar het in 2015 opgelegde vaarverbod.

Schorsing

Sindsdien heeft Overijssel een nieuw plan gemaakt en zijn er drie rieteilanden geplant. Die moeten beide vogelsoorten beschermen tegen de pleziervaart - en dus het vaarverbod van tafel halen. Dit plan is goedgekeurd en vergund, waardoor het in de plaats komt van het oude plan op basis waarvan het vaarverbod is ingesteld, stelt Overijssel. Klopt, laat de Raad van State weten. ,,Door tegenstanders is niet om schorsing van het nieuwe bestemmingsplan gevraagd, waardoor het dus juridisch gezien is toegestaan om Het Reevediep volledig te bevaren", legt een woordvoerster uit.

Tegenstanders tekenden bij de Raad van State wel beroep aan tegen het nieuwe plan. De hoogste bestuursrechter moet nog oordelen of het extra moeras de roerdomp en grote karekiet inderdaad beschermt tegen pleziervaart. Een uitspraak wordt rond de zomer verwacht.

Eigen risico

,,Het volledig nu volledig laten bevaren van Het Reevediep is op eigen risico", aldus de RvS-woordvoerster. ,,Als de maatregelen onvoldoende zijn en opnieuw een vaarverbod wordt opgelegd, moet de vaarverbinding weer dicht. Al is dat wel iets anders dan het bouwen van een huis, dat je mogelijk moet afbreken...”

Dat Overijssel niet wil wachten heeft twee redenen. Het Reevediep is sinds een maand klaar. Daarnaast begint het vaarseizoen. Door de bypass ontstaat een veel kortere vaarroute van 6 kilometer tussen Kampen en Elburg. De verwachting is dat het meer (water)toeristen naar de regio lokt, die in beide steden geld gaan uitgeven.

‘Onfatsoenlijk’

Tegenstanders hebben één woord over voor de beslissing: onfatsoenlijk. Al erkennen Werkgroep Zwartendijk en Natuurvereniging IJsseldelta ook dat ze niet verwacht hadden dat het vaarverbod zou vervallen door het nieuwe bestemmingsplan. Zij overwegen de Raad van State te vragen om het nieuwe bestemmingsplan alsnog te schorsen, zodat er een nieuw vaarverbod komt, totdat er een uitspraak is over het nieuwe plan. Zo'n procedure kan weken duren. Tot die tijd wordt en blijft het mogelijk rechtstreeks te varen tussen de IJssel en het Drontermeer.

De sluis tussen IJssel en Het Reevediep wordt vanaf donderdag bemand. Dagelijks kunnen bootjes tussen 08.00 en 19.00 uur door de sluis. Tussen 12.00 en 12.30 uur heeft de brugwachter pauze. Op zon- en feestdagen is de sluis vanaf 09.00 uur in bedrijf.