Overlast Cruyff Court Kampen: geef buren de sleutel

Nieuw strandpa­vil­joen in Kampen weet nog niet of het mag blijven: ‘Argumenten tegenstan­ders stellen geen reet voor’

30 mei Het is nog steeds niet zeker of Paviljoen Hanzezicht in Kampen, bijna een maand open, kan blijven bestaan aan de IJssel. Er bestaat een kans dat de vergunning wordt teruggedraaid. Ook is er onduidelijkheid over het al dan niet houden van evenementen bij het paviljoen. Ondertussen werkt de gemeente aan een alternatief voor de jeugd die zich ‘verjaagd’ zou voelen van het strand.