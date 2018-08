Overlijden Dick van Ommen 'groot verlies voor Kampen'

necrologieScenograaf, regisseur, decorbouwer en recensent. Met het overlijden van Dick van Ommen is Kampen een creatieve duizendpoot armer. Na een kort ziekbed overleed hij dinsdagmiddag in verzorgingstehuis Myosotis. Hij werd 63 jaar.

Als telg van een Kamper elektricien, leek voor Dick van Ommen een levenspad uitgerold tussen koperdraad en gloeilampen. Het hart besliste anders: het werden de spotlights van het theater. Van Ommen beleefde zijn topjaren in de periode tussen 1980 en 2000, onder andere in Kampen bij theaterkoor Caecilia. ,,Vastberaden, bevlogen en een tikkeltje eigenwijs", typeert Jac Ruiten, die als jonge vent jarenlang samenwerkte bij Caecilia, hem.

Vijftig opera's

Van Ommen ontwierp spraakmakende decors (Ruiten: ,,Hij beheerste de kunst van het weglaten) en moderniseerde de traditionele stijl van operettes en musicals opvoeren. Hij verzorgde vormgeving en merendeels ook regie van zo'n vijftig opera's, operettes en musicals in Kampen en Zwolle, maar ook Leeuwarden, Drachten, Almelo en Deventer.

Bergafwaarts

In 2013 scoorde hij met Joseph, dat de prijs voor beste amateurmusical van Nederland ontving. Met het Zwolse Muziektheater zette hij in 2014 een gedurfde Jesus Christ Superstar op de planken. Daarna ging het echter bergafwaarts, en zag hij zichzelf in 2017 gedwongen om te stoppen met theatermaken. Zijn laatste kunstje was de regie van de klassieke musical Ja Zuster, Nee Zuster, in de uitvoering van het Zwols Muziektheater.

Flutdingen

,,Ik stop niet omdat men vindt dat ik mijn werk niet meer goed doe - en ik ben nu eenmaal getrouwd met het theater", zei hij vorig jaar bij zijn afscheid in de Stentor. ,,,Ik vind geen aansluiting meer bij de repertoirekeuze van de jeugdige musical-amateurs. Ze willen alleen Amerikaanse flutdingen zoals Hairspray en Aida spelen en daar heb ik niks mee.''

Integer

Voor diezelfde Stentor was hij ook jarenlang recensent. Dat deed hij met een zeer kritische blik. ,,Hij spaarde niemand", zegt Jan Liefting, die wel eens met Van Ommen in de clinch lag na een slechte recensie van 'zijn' theatergezelschap Ventura. ,,Hij deed het integer en met kennis van zaken en achteraf moet ik zeggen dat hij heel vaak gelijk had. Ik heb veel van hem geleerd."

Groot verlies

Zowel Liefting als Ruiten noemen het overlijden van Van Ommen een groot verlies voor Kampen. Ruiten: ,,Een icoon gaat misschien wat ver, maar hij zit er dichtbij." In juni van dit jaar kreeg hij voor zijn verdiensten voor de stad, de zilveren legpenning van Kampen.