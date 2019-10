Paardenstallen verbouwen tot appartement mag in Kampen van Raad van State

De Kamper monumentenstichting stapte op 3 oktober naar de Raad van State. De gemeente zou de vergunning aan Coupe hebben verleend op basis van een stempeladvies van een gemandateerd lid van de welstands- en monumentencommissie Het Oversticht. Behoud Erfgoed Brunnepe wil dat bij alle monumentenverbouwingen de voltallige commissie het bouwplan beoordeelt voordat een vergunning wordt verleend. Kampen vindt dat veel te ver gaan. Verreweg de meeste van de vergunningen voor verbouwing van gemeentelijke monumenten gaan met een stempeladvies

Aanvankelijk had Kampen ook voor de Beltweg genoegen genomen met een stempeladvies. De rechtbank Overijssel waar Behoud Erfgoed Brunnepe naar toe stapte, gaf de stichting echter gelijk. Kampen vroeg toen het Oversticht op 17 april dit jaar opnieuw om advies. Omdat dit advies binnen een week al klaar was, zette Behoud Erfgoed Brunnepe daar grote vraagtekens bij. Woordvoerder Edy Prick zegt dat oncontroleerbaar is hoe dit advies tot stand is gekomen. De Raad van State zegt dat de adviesprocedure goed is doorlopen. Behoud Erfgoed Brunnepe heeft niet met inhoudelijke argumenten aangetoond dat het advies niet deugt, aldus de Raad van State.

Balen van vertraging

Eigenaar en vergunninghouder Simon Coupe baalt goed van de vertraging die zijn verbouwing heeft opgelopen door de rechtszaak. ,,We hadden al klaar moeten zijn’’, zei hij. Coupe heeft al huurders voor zijn twee appartementen maar die moeten in het gunstigste geval nog een paar maanden wachten. Daar had Behoud Erfgoed Brunnepe geen boodschap aan. Het gaat om de verminking van een monumentaal pand waar de voltallige welstands- en monumentencommissie Het Oversticht over had moeten vergaderen, zei Prick eerder bij de zitting. ,,De hele voorgevel wordt overhoop gehaald.’’