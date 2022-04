Paasmarkt De Heugte: voor de een voor het eerst, voor de ander voor het laatst

VIDEO Celeste (28) uit Dronten bleef achter met schuld na operatie in Spanje, spijt heeft ze niet: ‘Ik kan weer genieten’

‘Pas op met medische crowdfunding‘ mag het Centrum voor Medisch Ethiek dan wel zeggen, maar Celeste van Veenen (28) zou het zo weer doen. Twee keer ging de Drontense onder het mes in Spanje voor een operatie die voor haar in Nederland niet mogelijk is. Spijt heeft ze niet, al bleef ze achter met een schuld van 10 mille na crowdfunding. ,,Ik had voor de ingreep eigenlijk geen leven meer. Ik kan nu weer genieten van mooie momenten.’’

