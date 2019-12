Pachttwist op Kampereiland: Van Werven dacht geld te krijgen, maar moet tonnen betalen

kaart en video Verkeer en ongelukken, dat raakt ons allemaal: lezers melden massaal onveilige situaties

15 december Meld gevaarlijke verkeerssituaties, was de oproep van de Stentor deze week. Daaraan is massaal gehoor gegeven. Heel logisch, vindt verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen. ,,Het is drukker geworden, iedereen merkt dat. We zijn met z’n allen mobieler en er zijn meer mensen in ons land. Dus kom je elkaar meer tegen.’’