‘Pak illegaal vuurwerk aan met dwangsommen’

Politie en burgemeesters onderzoeken of ze preventief dwangsommen kunnen opleggen aan handelaren in illegaal vuurwerk, om zo herhaling te voorkomen. Bort Koelewijn, burgemeester van Kampen, is enthousiast.

De politie is al een tijd met burgemeesters in Overijssel in gesprek over extra maatregelen tegen illegaal vuurwerk. Volgens vuurwerkcoördinator Jos Lummen van de politie Oost-Nederland wordt gezocht naar meer preventieve maatregelen. Het opleggen van een hoge preventieve dwangsom - denk aan meer dan 10.000 euro - door gemeenten kan er daar een van zijn. Simpelweg zou dit betekenen dat iemand die voor de tweede keer wordt betrapt op het handelen in illegaal vuurwerk, direct moet betalen. Lummen constateert dat veel mensen die met illegaal vuurwerk worden gepakt, hardleers zijn. Op z’n vroegst kan de sanctie pas volgend jaar worden opgelegd.

Regeltjes

Hoogleraar Henny Sackers van de Radboud Universiteit in Nijmegen zet vraagtekens bij het plan van de politie om handelaren aan te pakken. Volgens hem is het Vuurwerkbesluit landelijk beleid. ,,Dat betekent dat gemeenten niet hun eigen regeltjes kunnen hanteren. En daar vloeit uit voort dat je niet zomaar een bestuurlijke sanctie op kunt leggen.”

Gemeenten passen bestuurlijke sancties met enige regelmaat toe. Zo zijn er gemeenten op de Veluwe die dwangsommen op kunnen leggen als bestuurders worden betrapt met zogenoemd inbrekerswerktuig. ,,Maar die gemeenten hebben dit op laten nemen in de APV. Dus dat is een gemeentelijke aangelegenheid. In het geval van illegaal vuurwerk gaat het om landelijke regels. Maar misschien hebben ze een constructie bedacht waarbij het wel kan. Al is dat zeer de vraag.”

Gewaarschuwd