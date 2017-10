Palland uit Kampen niet in de Tweede Kamer

Jan Willem Schutte voert ChristenUnie Kampen aan

13:50 Jan Willem Schutte als lijsttrekker van de ChristenUnie in Kampen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Dat wil het bestuur van de politieke partij. Wethouder Gerrit Jan Veldhoen stelt zich niet verkiesbaar. ,,Ik heb geen ambitie om zitting te nemen in de gemeenteraad."