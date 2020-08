Pand zonder recht op parkeervergunning: het kan straks maar zo in Kampen

De zogenoemde ‘nulvergunningen-afspraak‘ is sinds kort een van de weigeringsgronden voor een parkeervergunning in Kampen. De afspraak is onderdeel van de parkeernota die anderhalf jaar na invoering al weer is aangepast op een aantal fronten. Aanpassing is volgens de gemeente nodig omdat de geldende parkeereis tot nu toe te vaak een struikelblok is bij ontwikkeling van projecten in de binnenstad.

Afkoopsom

Bij bouwprojecten in het centrum moeten initiatiefnemers parkeren regelen op eigen terrein. Als dat niet kan, kunnen ze dat probleem afkopen met een bedrag waarvoor de gemeente elders in de stad nieuwe parkeerruimte kan aanleggen. Juist die afkoopsom ligt gevoelig, zo bleek de afgelopen tijd bij bouwprojecten. Volgens een ambtelijke nota van de gemeente Kampen leidde die ‘tot een financieel probleem waardoor een ontwikkeling stopt of ernstig wordt vertraagd’.

Om projecten meer kans van slagen te geven, kunnen initiatiefnemers er nu dus voor kiezen af te zien van een parkeervergunning bij het betreffende pand. Als een bewoner dan toch een vergunning aanvraagt, wordt die geweigerd op basis van de afspraak die eerder is gemaakt. Projectontwikkelaars kunnen ook kiezen voor deelauto's in ruil voor de afkoopsom.

De mogelijkheid parkeerruimte af te kopen, blijft overigens wel bestaan. Kampen zegt het geld hard nodig te hebben voor aanleg van parkeerruimte rond de oude binnenstad, zoals de Korteweg, Boven Havenstraat en de voormalige Buitenwacht.

Meer aanpassingen

De parkeernota is op meer fronten aangepast. Bij panden die langer dan vijf jaar leeg staan hoeft niet nogmaals een afkoopsom worden betaald als dat in het verleden al is gebeurd. De parkeernorm in de binnenstad wordt lager dan die elders in de stad.

Met de aanpassingen moeten ruimtelijke plannen in de binnenstad meer kans krijgen. De binnenstad wordt hierdoor ook autoluwer, leefbaarder en aantrekkelijker, zo is de gedachte. De gemeente gaat er daarbij vanuit dat autobezit afneemt en fiets en openbaar vervoer aantrekkelijker zullen worden.

De aangepaste parkeernota treedt meteen in werking. De vorige nota leidde volgens de gemeente nauwelijks tot bezwaren. In de aanloop is gesproken met de stuurgroep binnenstadsmanagement waarin vastgoedeigenaren, ondernemers, middenstanders en bewoners zijn vertegenwoordigd. De reacties waren ‘voorzichtig positief’, stelt Kampen.

Quote Goed compromis, maar we hadden graag 24/7 parkeerver­gun­nin­gen gezien Nardus Koster, Voorzitter Wijkvereniging Binnenstad

Wijkvereniging Binnenstad beschouwt de nota als een ‘een goed compromis’. ,,Al hadden we graag gezien dat parkeervergunningen 24 uur per dag gelden’’, zegt voorzitter Nardus Koster in een reactie. ,,Als bewoner met een vergunning wil je graag een plek maar nu komt het te vaak voor dat de straat 's avonds vol is.’’

Punt van aandacht is woningsplitsing die kan leiden tot meer parkeerdruk. Een systeem waarbij geen vergunning verstrekt wordt aan een adres, kan dat voorkomen. ,,De nulvergunning-afspraak is een stap in de goede richting’’, zegt Koster. ,,Iedereen wil graag bij zijn huis parkeren, maar als je de binnenstad leefbaar wil houden, moet je ook rekening houden met de mensen die er al wonen.’’