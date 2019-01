Paniek vanwege ‘extreme dreiging’ op school in Kampen blijkt onterecht: ‘Dit hakt er wel in’

De melding ‘extreme dreiging geweld van buitenaf’ heeft maandagmorgen op de Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen voor enige paniek gezorgd; leerlingen en medewerkers verschansten zich in hun lokalen. De boodschap, die over de intercom door de school werd verspreid, bleek al snel loos alarm. Iemand had de knop van het alarmsysteem dat de school heeft voor incidenten zoals school shootings , ten onrechte ingedrukt.

Wat was er aan de hand? Pieter Zandt heeft op meerdere locaties een alarmeringssysteem laten installeren dat gebruikt wordt in geval van gevaar van buitenaf. Met een druk op een knop worden leerlingen en medewerkers dan via het omroepsysteem in de school geïnstrueerd om zich in een lokaal in veiligheid te brengen, tegelijkertijd wordt de politie gealarmeerd.

Knop

Die knop werd maandag om nog onduidelijke redenen ingedrukt. ,,En dat deed wel wat op de school,'' stelt bestuursvoorzitter Johan van Putten van Pieter Zandt. Leerlingen en docenten verschansten zich in lokalen, de politie reed direct richting school aan de Kamperstraatweg. ,,En sommige leerlingen die een mobieltje in de buurt hadden, stuurden een bericht naar hun ouders dat er iets ernstige aan de hand was.''



Volgens Van Putten bleek echter al snel dat het loos alarm was; op het moment dat de politie arriveerde was dat al duidelijk. ,,Maar het hakte er wel even in op school.’’ Ouders van alle leerlingen krijgen daarom een bericht waarin wordt uitgelegd dat de alarmering een foutje was.

Onderzoek

Van Putten sluit uit dat het een baldadige leerling is geweest die de alarmknop indrukte, die kunnen daar volgens hem niet bij komen. Onderzoek moet nog uitwijzen wat er wel is gebeurd en wie uiteindelijk op de alarmknop drukte. ,,Vorig jaar hebben we op twee andere locaties een oefening met dit systeem, gedaan maar dat was toen wel zonder leerlingen. Aan de ene kant vervelend dat dit gebeurd is, aan de andere kant weten we nu wel dat het systeem hier werkt. We gaan nu, net als bij elke oefening, kijken welke lessen we hier uit kunnen trekken.’’

