Paprikateler wil fors uitbreiden in IJsselmuiden en koopt bijna 14 hectare

Noordoost­pol­der telt meeste onveilige wegen van Flevoland

31 mei Van de top 10 onveilige wegen in Flevoland liggen de meeste in de Noordoostpolder. De lijst wordt aangevoerd door het deel van de N716 (Nagelerweg) dat in de bebouwde kom van Emmeloord ligt. Dat blijkt uit een analyse van ongevallencijfers uit de periode 2015-2018 door het verkeerskundig ICT-bureau VIA.