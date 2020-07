Park Lounge Kampen krijgt vorm: locatie oude zwembad wordt ‘chillplek’ voor iedereen

Platanen veroorza­ken overlast rondom de Kattedoorn in Kampen

15 juli ,,Op zich is natuurlijke schaduw niet erg’’, weet Kattedoorn-bewoner Laurens Dam. ,,Maar dat het licht helemaal wegvalt...’’ In zijn woonkamer in Kampen is het om 17.00 uur al zo donker dat het vrijwel onmogelijk is iets te lezen zonder een lamp aan te doen.