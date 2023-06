Parkeerterrein polikliniek in Kampen vaak overvol, Isala overweegt een slagboom

Uitgebran­de auto’s, gestolen fietsen en ongenode gasten in de tuin: Kampen blijft worstelen met overlast in Stations­kwar­tier

De overlast in Kampen Zuid houdt al maanden aan. Omwonenden klagen over fietsendiefstallen, hangjongeren en gebrek aan verlichting. Het nieuwste middel in een reeks maatregelen is een tegoedbon voor de verlichting van achterpaden van eengezinswoningen. De wijkagent stelt: ,,Er wordt veel over overlast en aangifte gesproken, maar mensen melden het niet altijd.”