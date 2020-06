Parkeren op bovendek Kamper probleemgarage vijf weken niet mogelijk vanwege werkzaamheden

Video Webshop voor merchandi­se als alterna­tief van Full Color Festival in Kampen

11:10 ,,Even geduld’', meldt het drijvende bord in het Kamper stadspark dat donderdagavond te water werd gelaten. Want eigenlijk had het park en de omgeving dit weekend in het teken moeten staan van het Full Color Festival (28.000 bezoekers in 2019). Maar helaas; corona gooide roet in het eten, zoals met veel festivals en evenementen.