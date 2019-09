Parkeren op eigen terrein in Kamper binnenstad verdwijnt

Scheids­rech­ter Henri Wolf uit Kampen geniet van het spel van de jeugd

17 september Je hoeft maar een voetbalpraatprogramma aan te zetten en het gaat over de negatieve rol van de scheidsrechter in een voetbalwedstrijd. Dit keer besluiten wij in de Week van het Amateurvoetbal een scheidsrechter in het zonnetje te zetten. We spreken Henri Wolf, clubscheidsrechter bij v.v. Go-Ahead Kampen. ,,Ik vind het leuk om de jeugd te zien voetballen’’