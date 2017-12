Partij zonder zetel stopt in Kampen

Vier jaar geleden zette Witte in op drie zetels tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hij leidde uiteindelijk de partij zonder zetel. PBBO kreeg 400 stemmen. Lang niet genoeg voor een plek in de gemeenteraad. Er is geen hoop dat het op 21 maart beter gaat. Een pijnlijke beslissing, vindt Witte. ,,Je wilt iets voor mensen bereiken. Dat is niet gelukt. Je kunt de stelling vasthouden dat Kampen niet toe is aan een arbeiderspartij. De helft van de stemmen gaat naar de christelijke partijen en lokale partijen krijgen moeilijk een voet aan de grond."