Partijscheuring in Kamper politiek ettert voort: ‘Term ‘ondermijning’ moet niet in het luchtledige blijven hangen’

De partijscheuring die Gemeente Belang Kampen vlak voor de kerstdagen trof, rommelt nog even door. De tien fractievoorzitters in de Kamper gemeenteraad kwamen bij elkaar om de situatie te bespreken in een sessie van ongeveer anderhalf uur. Maar de kou tussen GBK en de nieuwe fractie Hart voor Kampen is bij lange na nog niet uit de lucht. Zo blijft de term ‘ondermijning’ boven de scheuring hangen en wordt de strijd om de inhoud van de verkiezingskas gevoerd.

Albert Holtland, wethouder en partijvoorzitter van Hart voor Kampen, blijft erbij dat er mogelijk sprake is van ondermijning bij het samenstellen van de kieslijst van zijn ‘oude’ partij GBK. Tijdens de ledenvergadering op 18 december kwam een onverwacht hoog aantal nieuwe leden opdagen bij de vergadering om raadslid Suat Azer op een verkiesbare plek op die lijst te zetten.

Onverkiesbare plek

Volgens Holtland bestond die aanhang uit melkbusschutters, woonwagenbewoners en vertegenwoordigers van de Turkse gemeenschap. ,,Ondermijning”, was de conclusie van Holtland, die uit de partij stapte nadat hij door die actie op een onverkiesbare negende plek was gezet.

Samen met nog drie ex-raadsleden van GBK is hij inmiddels de nieuwe partij Hart voor Kampen begonnen, maar de plotselinge ledenaanwas van zijn oude partij laat hem niet los. ,,Ik heb mij ingelezen in wat ondermijning is, wat de definitie is en waar de minister voor waarschuwt”, aldus Holtland. ,,En dan zie ik inderdaad gelijkenissen met ondermijning.”

Melding

De partijvoorzitter en wethouder zegt daarvan ‘melding’ te hebben gedaan bij een instantie, maar weigert te zeggen bij welke organisatie hij dat deed. ,,Google dat gewoon even.” De spanningen rondom de partijafsplitsing zorgden ervoor dat burgemeester Sander de Rouwe maandagavond de fractievoorzitters bij elkaar riep achter gesloten deuren.

Volgens de burgemeester was het een goed gesprek van ongeveer anderhalf uur. Over zaken als verhoudingen en omgangsvormen. Ook fractievoorzitter Suat Azer van GBK was bij het gesprek aanwezig. Hij omschrijft de sfeer tussen hem en de negen collega-fractievoorzitters als ‘heel fijn’. ,,Ze waren het unaniem eens dat je dit soort dingen niet doet in de politieke arena”, zegt Azer over onder meer de uitlatingen van wethouder Holtland en andere Hart voor Kampen-leden over de mogelijke ondermijning en ‘coup’ die er zou zijn gepleegd.

Bij burgemeester De Rouwe is in ieder geval geen melding gedaan van ondermijning, zo stelt hij nadrukkelijk - ook niet door Holtland. ,,Het is wel van belang dat de term of aangepakt of ontkracht wordt”, zegt De Rouwe. ,,Ik vind het niet goed en fijn als zo’n term in het luchtledige blijft hangen.”

Onderzoek

Jan Willem Schutte, fractievoorzitter van de ChristenUnie - de grootste partij in Kampen - sluit zich daarbij aan. Ook hij is van mening dat woorden als ondermijning ‘niet boven de markt moet blijven hangen’.

,,Dat moet door de burgemeester worden uitgezocht, dat gaat het openbaar bestuur van onze gemeente aan. Als er geen sprake van is, raken mensen erdoor beschadigd en zo wel, dan moet je daar ook iets mee. Het onderzoek moet echt onafhankelijk zijn, daarom zou het initiatief daartoe gewoon bij de burgemeester moeten liggen, dus ik hoop dat hij dat gaat doen.”

Ondertussen lijkt achter de schermen van GBK en Hart voor Kampen de strijd losgebarsten over de door de wethouder en raadsleden in het verleden bij elkaar gespaarde verkiezingskas. Daarin zit zo’n 10.000 euro, waarvan Holtland stelt dat hij en de vertrekkende raadsleden Koster, Bergstra en Prinsen recht hebben op ongeveer 7000 euro uit die kas. ,,Ik ben daarover in onderhandeling met GBK”, aldus Holtland.

Dagvaarding

GBK-voorziter Hans van der Harst bevestigt dat Holtland en de drie vertrokken raadsleden hun bijdrage aan de ‘verkiezingskas’ terug willen. ,,We hebben een concept-dagvaarding in de mail gekregen. Die heb ik nog niet goed kunnen bestuderen, omdat ik net terug ben van vakantie.”

,,Volgens Holtland is het geld bij GBK gestald om te gebruiken voor de raadsverkiezingen, maar we zijn geen bancaire instelling. Het gaat om algemene bedragen aan de algemene kas, het geld is nooit voor de verkiezingen gereserveerd. De dagvaarding mist elke rechtsgrond, het is een poging tot chantage en niets anders. Ik heb in ieder geval mijn rechtsbijstandverzekering ingeschakeld.”

De bijdragen van de wethouder en raadsleden aan de partijkas is volgens Van der Harst verhoogd, nadat Holtland en co het lidmaatschap van 1 euro invoerden. ,,Dat levert een keer 55 euro op jaarbasis op, daar kun je nog geen bijeenkomst van beleggen.” De kwestie zal volgende maand in de eerstvolgende bestuursvergadering worden besproken.

