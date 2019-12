Patatje mayo blijft, al gaat Kamper zwembad De Steur straks ook gezond voedsel serveren

Alternatieven aanbieden

Daarmee is de zwemvoorziening straks de eerste sportaccommodatie in Kampen die aan de richtlijnen van Team:Fit voldoet. In eerste instantie was ze er niet zo happig op, bekent Koopman. ,,Ik was eerst wat huiverig, wat gaat dit voor de omzet betekenen? Maar ervaringen bij andere zwembaden laten zien dat dit effect meevalt. Ik denk dat je met de tijd mee moet en hiermee dragen we ons steentje bij aan een vitaler Nederland. Ongezond eten helemaal verbieden wil ik niet. Niet iedereen zit erop te wachten en je wilt mensen ook keuzevrijheid geven. We kunnen mensen niet iets opleggen.”

Meewerken aan gezonde omgeving

,,Het is hier in 2015 op gang gekomen”, stelt Bos. ,,We willen de omgeving van onze inwoners zo gezond mogelijk inrichten. Zo hebben we diverse watertappunten gerealiseerd en is er het project ‘gratis bewegen’. Een gezondere kantine is daar ook onderdeel van. Dit is ook opgenomen in het sportakkoord dat onlangs door de gemeenteraad is aangenomen. Daar staan geen normen in, dit wordt door werkgroepen verder uitgewerkt. Hoe meer mensen en verenigingen zich aansluiten, hoe krachtiger de beweging. We hopen dat meer verenigingen het voorbeeld van De Steur volgen.”