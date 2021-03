Personeelsfietsenstalling in binnenstad Kampen: ‘Misschien kan het mensen aan een baan helpen?’

Horeca twijfelt over opening terrassen in Oost-Nederland: ‘Ik ga wel actievoe­ren, maar niet op die manier’

26 februari Duizenden horecazaken in Nederland roepen hun collega's op vanaf 2 maart de terrassen te openen. Oost-Nederlandse cafés en restaurants lopen nog niet warm voor deze actie. ,,Denken we echt dat het kabinet naar dat soort protesten gaat luisteren? De sympathie van onze gasten hebben we wel. Iedereen wil dat we zo snel mogelijk open gaan.’’