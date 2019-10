Perspectief genoeg voor kogge in Kampen, maar geld is lastig

Kamper bedrijven dreigen hogere ozb te verrekenen met sponsor­geld

6:00 Ondernemers in Kampen zijn zo boos over een voorgenomen verhoging van de ozb voor niet-woningen met 48 procent, dat ze dreigen de extra kosten te verrekenen met sponsorgelden en bijdragen aan evenementen. Dat zou een enorme aanslag zijn op maatschappelijke structuren in de stad, want lokale bedrijven steunen verenigingen en evenementen met zo’n anderhalf miljoen euro per jaar.