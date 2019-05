Pet kwijt: huisgenoten van Kamper man met kogels bedreigd via groepsapp

Vier kamerbewoners hebben aangifte van bedreiging gedaan, bleek maandag bij de politierechter in Zwolle. Y. was daar zelf niet verschenen om zijn verhaal te doen. De man dreigde in maart dit jaar ook de boel in de fik te steken, als hij zijn pet niet terug zou krijgen. Verder nam hij de wifi router in het pand weg en hij gooide ruiten in.