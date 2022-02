Petitie herstel stadsstrandje vindt gehoor bij gemeente Kampen

De romantiek wordt duur betaald: zo diep moet Valentijn in buidel tasten voor rode rozen (niet schrikken)

Je Valentijn verrassen met rode rozen aanstaande maandag? Alleen als je bereid bent om de hoofdprijs te betalen. En op tijd bestelt, want ze zijn lastig verkrijgbaar in Nederland. Toch gaan er best nog wat bossen over de toonbank bij bloemisten in de regio. ,,Maar ik verdien er dit jaar niks aan’’, vertelt bloemiste Marijke Jansen van Rosas in Holten.

12 februari