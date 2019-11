Petitie in Kampen voor betere handhaving vuurwerkverbod

Gemeente Kampen: ‘Doen wel iets tegen vuurwerkoverlast’

De gemeente Kampen laat in een reactie op de petitie weten dat politie en gemeente bij een klacht wel degelijk optreden. ,,Klachten over vuurwerk of meldingen van vuurwerkoverlast kunnen het beste bij de politie worden gemeld. Als daar klachten over vuurwerk of meldingen van overlast binnenkomen, wordt de klacht of melding bij de dienstdoende agent uitgezet”, zegt een woordvoerder. ,,Zij pakken dit op en treden eventueel handhavend op. De BOA’s van de gemeente kunnen hier ook tegen optreden, maar dan wel alleen bij een heterdaadje.”