Peuters aan de bal bij VV Kampen

Kaboutervoetbal, zo heeft de kleinste voetbalclub van Kampen de jongste groep in de gelederen genoemd, voor kinderen van 3 tot en met 6 jaar. VV Kampen wil hiermee de plaatselijke concurrentie een slag voor zijn, zegt Danny de Vries. Hij was vorig seizoen reservekeeper van het eerste. Straks is hij begeleider van de kabouters, samen met Dirkjan Pruim, grensrechter van de selectie. ,,Met 4, 5 jaar gaan ze naar DOS, KHC en Go Ahead Kampen. Als wij nu eens beginnen met 3 jaar, misschien dat we de kinderen dan in de toekomst kunnen behouden voor VV Kampen.’’