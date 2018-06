PGVZ bouwt zorgcomplex: fietsenmaker bij station Kampen Zuid?

Video Scratch Kampen heeft dit jaar internatio­naal gelegen­heids­koor

27 juni ,,Negen en veertig, vijftig....een en vijftig''. Dirigent Aart Mateboer telt zijn koorleden in de volle huiskamer van één van zijn koorleden, die vanavond haar huis ter beschikking stelt. Hier oefent het 'Scratch'-koor, dat zaterdag haar onderhand uitvoering met klassieke muziekstukken geeft in de Burgwalkerk in Kampen.