Philadelphia bouwt feestje in De Vijverhof

‘Bijzonder gelukkig’ zijn ze, de mensen van Philadelphia die begin dit jaar zijn neergestreken in De Vijverhof in Kampen. Sinds begin dit jaar wonen dertig oudere cliënten van de zorginstelling in het woonzorgcentrum, dat door veranderingen in de zorg ruimte over had. Vandaag is de officiële opening.