Pieter Zandt-scholen stoppen eerder met lesgeven om sneeuw

Het besluit geldt voor alle vestigingen van de middelbare school, stelt Johan van Putten. Hij is voorzitter van het College van Bestuur. Pieter Zandt heeft vestigingen in Kampen, IJsselmuiden, Staphorst en Urk. Leerlingen zijn afkomstig uit de regio, maar ook uit Friesland en Enkhuizen.

Volgens Van Putten is de beslissing om eerder te stoppen nadrukkelijk genomen met het oog op leerlingen die per fiets naar school komen. ,,Leerlingen komen vanuit Hasselt en Doornspijk. Als zij in een sneeuwbui terechtkomen kan het gevaarlijk worden", zegt Van Putten.