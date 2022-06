Pikant seksfilmpje onder stadsbrug in Kampen: ‘Schadelijk? Nee, maar niet onze stijl’

Duur­zaamtex­tiel-festival in Kampen moet kledingko­per op andere gedachten brengen

Een nieuwe loot aan de Kamper festivalboom; het Fair & Sustainable Festival, op 24 en 25 juni in de Stadskazerne. Het complete programma staat op www.visitkampen.nl. Diane Hund is die dagen festivalbaas en runt de rest van het jaar de winkel Fair and Share in de Geerstraat.

14 juni