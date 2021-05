Pinkstergevoel tussen de Kringloop, de Karwei en Diertotaal in Kampen

check hier jouw gemeente ‘Ja, ik wil’ de rekening: in Staphorst prijzig trouwen, in Kampen goedkoop (maar vrijwel overal duurder dan het was)

21 mei Trouwen in Oost-Nederland is de afgelopen jaren in veel gemeenten duurder geworden. Bruidsparen die het ja-woord op een gemeentelijke locatie als het stadhuis geven, betalen in veel gevallen meer dan twee jaar terug. Uitzonderingen in deze regio zijn Harderwijk en vooral Deventer, waar een huwelijksceremonie niet meer 426 euro, maar gemiddeld 345 euro kost.