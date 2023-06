Plan: langzamer rijden op de Molenbrug in Kampen, want de tractoren moeten ertussen

Vrijwilli­gers omarmen nu toch de komst van de kogge naar ‘hun’ werf in Kampen: ‘voorbij laten varen mag niet gebeuren’

Een gloednieuw gebouw erbij op de Koggewerf, waar het wrak van de IJsselkogge tentoongesteld wordt? Het kon op weinig lof van de verschillende stichtingen op de werf in Kampen rekenen. Maar het tij is gekeerd. Samen met de gemeente worden twee plannen verder uitgewerkt, om de kogge óp land tentoon te stellen of in het water. ,,We zagen de kans dat de kogge voorbij zou varen steeds groter worden, dat mogen we niet laten gebeuren.’’