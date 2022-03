Plan voor bouw 100 woningen met parkeerkelder aan Boven Havenstraat in Kampen

Vage autodief­stal in Kampen: politie pakt 23-jarige man uit Den Helder op na burgernet­mel­ding

Een 23-jarige man uit Den Helder is gisteravond na een burgernetmelding opgepakt door de politie. De man had zich op de één of andere manier toegang verschaft tot een auto aan de Marimba in Kampen en die in beweging gekregen. Toen hij daarin werd aangesproken door een omwonende, nam hij de benen.

25 maart