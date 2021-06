Plasticflessenmaker Schotte vertrekt met tegenzin uit Kampen: ‘Heeft ons ontzettend veel geld gekost’

School­strijd in Kampen levert oplossing op voor zwerfafval in natuur: punten scoren met speciale app

14 juni Een speciale app, de ‘zwerfbuster’, die het gooien van zwerfafval in vuilnisbakken beloont met punten en uiteindelijk prijzen. Dat is volgens leerlingen van het Kamper Ichthus-college dé oplossing in de strijd tegen rondslingerend afval in natuurgebied De Melmer. Met hun app wonnen zij de strijd tussen twee vwo-klassen van het Ichthus College in Kampen.