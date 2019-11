Pleidooi voor betere signaalborden bij N50 Ramspol-Kampen

Gemeente Noordoostpolder zou minister Cora van Nieuwenhuizen moeten vragen om betere borden langs de rijksweg die als gevaarlijk te boek staat, vindt de fractie van het CDA in de gemeenteraad. Bij de begrotingsbehandeling van maandag dient de partij een motie in. Insteek daarvan is een brief te versturen met de roep om duidelijke signaal- of matrixborden bij Kampen op korte termijn.

Ongelukken

Want de verkeersveiligheid ter plaatse moet beter, vindt het CDA, waardoor het aantal ongelukken omlaag kan gaan. De partij hoopt dat de motie er ook toe leidt dat andere gemeenten dezelfde vraag stellen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Want, stelt het CDA, ,,de N50 blijft een onveilige weg zolang die tussen Ramspol en Hattemerbroek niet is verbreed.’’

Actie