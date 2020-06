Plek gevonden voor tweede Tiny Forest in Kampen

In een persbericht van de gemeente Kampen laat Corrie van 't Hul, directrice van de Willem van Oranjeschool weten dat zorg voor de natuur een belangrijk onderdeel is in de opvoeding van kinderen. ‘Wij hebben een grijs en niet-uitnodigend plein. We willen de kinderen stimuleren om spelend tot leren te komen, in een duurzame en verantwoorde leeromgeving. Ook weten we dat kinderen (en volwassenen) beter leren en functioneren als ze dagelijks in aanraking komen met de natuur. Als school willen we kinderen laten opgroeien tot wijze wereldburger in wording. Daar hoort zorg voor de natuur helemaal bij. Het Tiny Forest biedt een natuurrijke leer- en speelomgeving. In onze wijk zijn niet veel buitenspeelmogelijkheden voor kinderen. Heel graag willen wij eraan bijdragen dat kinderen worden uitgenodigd om buiten én samen te spelen.’