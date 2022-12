Plek voor 300 woningen in nieuwbouwwijk met ‘dorps karakter’ De Bakkerij in IJsselmuiden

Nieuwe wijk in IJsselmui­den gaat De Bakkerij heten

De nieuwste nog te bouwen wijk in IJsselmuiden, nu nog bekend als Plan Fuite, gaat ‘De Bakkerij’ heten. De naam verwijst naar de historie van de plek, die deels ligt op het terrein van bakkerij Fuite die er decennialang was gevestigd. Mede door een actie vanuit de bakkerij zelf is de naam als winnaar gekozen in een prijsvraag, die 64 suggesties voor namen opleverde.

28 oktober