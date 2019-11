Podium van theater als dansvloer voor publiek in Kampen

Linda Westera is als zangeres het boegbeeld van Soul&Bliss. In aanloop naar het optreden van zaterdag repeteert de band deze week bij haar thuis. ,,Ik moet even naar boven lopen’’, zegt ze, als de Stentor belt. ,,Veel te veel kabaal. Hoor je dat niet?’’ Met twaalf mensen staat Soul&Bliss zaterdag in de Stadsgehoorzaal. Voor die gelegenheid aangevuld met drie achtergrondzangeressen, twee blazers, een percussionist en een extra toetsenist. ,,Met de hele band repeteren we hooguit twee keer, het is gewoon niet te organiseren vaker bij elkaar te laten komen. We doen ook nog nieuw repertoire, dus het is aardig doorpakken. Komt goed, we gaan er echt een feestje van maken.’’