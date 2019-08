Poepende vissers langs IJssel; in Wilsum zijn ze er helemaal klaar mee

video Hulppakket­ten voor kinderen uit minima-gezinnen in Kampen goed ontvangen: ‘Eindelijk iets met een kaartje eraan...’

10:00 Kleding, speelgoed, schoenen; de Stichting Kansarme Kinderen in Nederland kwam het deze week uitdelen aan gezinnen in Kampen die het niet al te breed hebben. Op uitnodiging van de Stichting Be Part, die zo’n zeventig gezinnen in Kampen in hun kaartenbak hebben zitten die rond de armoedegrens zitten en dus wel wat ondersteuning kunnen gebruiken.