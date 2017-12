Politie crasht op muurtje maar pakt wel winkeldief in IJsselmuiden

Bij de meldkamer kwam een melding binnen van een vechtpartij bij de Aldi in IJsselmuiden. Daar was het winkelpersoneel in gevecht met twee winkeldieven, een man en een vrouw. De vrouwelijke winkeldief kon bij aankomst van de politie gelijk worden ingerekend.

De mannelijke dief sloeg op de vlucht, waarna de achtervolging werd ingezet. Op de Burgemeester van Engelenweg ging het mis. Een agent verloor door nog onbekende oorzaak de controle over het voertuig en kwam tegen een elektriciteitskastje tot stilstand. Even later kon de dief wel worden gepakt. Of dit ook is gebeurd door de agent die de gecrashte auto bestuurde is niet bekend. Bij de botsing raakte niemand gewond.