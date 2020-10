Politie in IJsselmuiden betrapt dief bij stelen banden

Platteland is de onschuld definitief voorbij: ‘Ook hier kun je niemand meer vertrouwen’

2 oktober Een wietkwekerij in een lege schuur in Salland, grootschalige crystal meth-productie in Bronckhorst of een drugslab in een loods in de Achterhoek. De ondermijnende criminaliteit vindt ook zijn weg buiten de steden in Gelderland en Overijssel. ,,Het platteland is de onschuld wel voorbij”, concludeert de Overijsselse commissaris van de koning Andries Heidema.